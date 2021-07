0 Facebook Napoli, aggressione ai sanitari del Cto: “Dovete visitare prima me!” Aggressione ai sanitari del Cto. L'episodio è accaduto durante la serata di ieri. Il video, pubblicato sui social, è diventato virale Cronaca 13 Luglio 2021 14:27 Di redazione 2'

Ancora un episodio di violenza all’interno degli ospedali di Napoli. Questa volta il nosocomio protagonista è stato il Cto. Il Consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli ha pubblicato un video ripreso dalla pagina ‘Nessuno tocchi Ippocrate‘.

Il filmato ha mostrato prima il litigio tra una donna e un’infermiera, con la prima che ha urlato: “Dovete visitare prima me!“. Poi è scattata la lite, con la paziente che è quasi riuscita ad aggredire fisicamente la sanitaria.

Le immagini, diventate immediatamente virali sui social e sul web, hanno scatenato polemiche e indignazione. “Una situazione divenuta ormai la quotidianità eppure non si prendono contromisure. Servono presidi fissi di polizia nei pronto soccorso, questa gentaglia va fermata per tutelare il personale sanitario. È vergognoso come gente simile cerchi sempre attraverso la violenza di prevaricare sugli altri, come se loro avessero maggiori diritti rispetto agli altri cittadini, quelli rispettosi delle regole ed onesti.

Non è più tollerabile che medici ed infermieri debbano lavorare e vivere sotto la costante minaccia dei violenti e dei criminali, la situazione è critica eppure, nonostante le nostre continue denunce ed appelli, si continua ad ignorare il problema. Servono presidi fissi di polizia nei pronto soccorso e seva la tolleranza zero per questa gentaglia“, ha dichiarato il Consigliere Borrelli.

"Assalto al CTO di Napoli – Aggressione n.42 del 2021.