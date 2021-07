0 Facebook Perché Gigio Donnarumma non ha esultato dopo aver parato il rigore decisivo: “Non avevo capito” Sport 13 Luglio 2021 11:53 Di redazione 1'

In tanti si sono domandati perché Gigio Donnarumma non abbia esultato dopo aver parato il rigore di Saka. In realtà tantissimi italiani, incollati al televisore domenica sera, non avevano ben compreso che con quella parata l’Italia aveva vinto gli Europei.

Perché Donnarumma non ha esultato dopo aver parato il rigore

A mandare in confusione i tanti telespettatori c’è stata anche la mancata esultanza del portiere azzurro. Donnarumma ai microfoni di Sky ha confessato che all’inizio non aveva compreso che quella parata era stata decisiva. “Non ho esultato subito perché non avevo capito… Ero già giù per il rigore di Jorginho perché pensavo avessimo perso, ho guardato l’arbitro per capire se era tutto ok, poi quando ho visto i compagni venire verso di me non ho capito più niente (…)”.

Gigio ha poi detto di essere al settimo cielo, ma ancora deve realizzare la conquista di un titolo tanto importante: “Devo ancora realizzare tutto, la mia forza è sempre stata questa. E i complimenti di Mattarella e Draghi mi hanno imbarazzato”.