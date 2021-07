0 Facebook L’Italia vince l’Europeo2020, ma i festeggiamenti finiscono in tragedia: 2 morti Cronaca 12 Luglio 2021 08:53 Di Fabiana Coppola 2'

Finiscono in tragedia i festeggiamenti per la vittoria dell’Italia agli Europei di Calcio. Un giovane di 20 anni è morto in via Portosalvo a Caltagirone (Catania). Il ragazzo è rimasto vittima di uno scontro tra due scooter, una moto e un’auto. A perdere la vita sarebbe stato il conducente di uno dei mezzi a due ruote di piccola cilindrata.

Le circostanze della tragedia sono ancora da chiarire. I sanitari del 118 sono giunti sul posto hanno raccontato di aver trovato una fiat Panda appartenente a un’istituto di vigilanza privata, uno scooter schiantato contro la fiancata della vettura, poi una moto a terra e infine un altro scooter carambolato a terra. Sull’asfalto il corpo senza vita di un 20enne del posto. Ferite altre tre persone.

Agguato a Foggia durante i festeggiamenti

Un morto anche a Foggia, dove un uomo di 32 anni, Matteo Anastasio, è morto nella notte dopo essere stato vittima di un agguato avvenuto poco dopo la mezzanotte sul viale della stazione di San Severo, in provincia di Foggia. La vittima è stata raggiunta da diversi colpi di arma da fuoco mentre si trovava a bordo di uno scooter di grossa cilindrata insieme al nipotino di 10 anni. L’omicidio è stato compiuto nel pieno dei festeggiamenti per la vittoria aglli Europei di Calcio dell’Italia di Roberto Mancini. Secondo una prima ricostruzione, due persone a bordo di uno scooter coperti da caschi integrali, avrebbero affiancato il mezzo sul quale viaggiava la vittima, aperto il fuoco esplodendo al suo indirizzo alcuni colpi d’arma da fuoco.

Spari a Napoli per la vittoria dell’Italia: ferite due persone

Non assente dall’elenco Napoli dove corso Garibaldi, infatti, sono stati esplosi alcuni colpi di pistola che hanno ferito due persone. Registrate anche alcune persone accoltellate tra la folla. Le indagini delle forze dell’ordine chiariranno i motivi dell’accaduto: al momento i punti interrogativi sono ancora tantissimi.