Belen Rodriguez pubblica le prime foto con Antonino e Luna Marì: "Felicità indescrivibile" Spettacolo 13 Luglio 2021

E’ nata poco dopo la vittoria dell’Italia Luna Marì, la figlia di Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese. Ad annunciare la lieta notizia erano stati i neogenitori attraverso i loro profili social. Poi il post in cui la show girl argentina ha ufficializzato l’arrivo della seconda figlia e ringraziato tutti per gli auguri.

Le prime foto di Luna Marì con Antonino Spinalbese e Belen Rodriguez

“Luna Marì 12/07/2021 2,9 kg nata alle 12.47 am parto naturale. Grazie a tutti per gli auguri! Siamo di una Felicita indescrivibile“, questo il suo post sui social. In seguito Belen, nelle sue storie Instagram, ha condiviso alcune immagini che ritraggono lei con la piccolina mentre l’allatta e poi Antonino con in braccio la sua prima figlia.

Immagini molto tenere riprese nella clinica di Padova dove Belen ha partorito, naturalmente come lei stessa ha comunicato. Le foto hanno ricevuto moltissimi like, tanti gli auguri comparsi da parte di personaggi famosi sotto le immagini pubblicate dalla show girl argentina. Ora tutti aspettano l’incontro tra Santiago e la sorellina appena arrivata.

Le foto di Luna Marì, la figlia di Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese