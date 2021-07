0 Facebook Gli negano la 104, anziano muore poco dopo la visita medica: “Perché non possiamo denunciare?” Anziano muore dopo che gli è stata negata la 104. Il dolore dei parenti: "Perché la Commissione non è passabile di denuncia?" Cronaca 13 Luglio 2021 17:37 Di redazione 1'

Il Sig. Germano circa due mesi fa ha concluso un lungo iter burocratico volto al conseguimento della Legge 104. Quest’ultima è una tutela economica per persone affette da particolari patologie.

Germano, originario di Agropoli, ha così avuto accesso alla fatidica e decisiva visita medica. Ma, secondo quanto riportato Infocilento, l’esito è stato negativo. La storia ha poi avuto un tragico epilogo.

A pochi giorni dal controllo sanitario, Germano è deceduto. Ultranovantenne e con diverse patologie pregresse, tra cui una forte disabilità e un’accentuata difficoltà di deambulazione, Germano ha perso la vita.

Sulla carta i benefici della 104 gli sarebbero spettati ma per la burocrazia non è stato così. La triste storia è stata raccontata e denunciata da Gabriele, un parente dell’anziano: “Spesso il ricorso amministrativo ribalta di netto il responso della commissione: perché i medici collegiali in questo caso non possono essere passibili di denuncia? Perché all’interno delle stesse commissioni non sono presenti medici specialisti?“.