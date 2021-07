0 Facebook Chi è Luciano Punzo, il single che ha messo in crisi Manuela e Stefano a Temptation Island Spettacolo 7 Luglio 2021 17:24 Di redazione 2'

Si è fatto notare a Temptation Island 2021 per la sua bellezza, Luciano Punzo già dalla prima puntata non è passato inosservato. Le sue attenzioni nei confronti di Manuela Carriero sono apparse subito molto evidenti. Nel corso della seconda puntata, poi, i due si sono molto avvicinati, mettendo in crisi il fidanzato di lei Stefano Sirena.

Chi è Luciano Punzo, il tentatore di Temptation Island

Ma chi è Luciano Punzo? Originario di Napoli, ha sempre vissuto nel comune di San Giorgio a Cremano. Non è la prima volta che appare in televisione, aveva partecipato a Pechino Express 2020 in coppia con Gennaro Lillio. Esperienza durata poco poiché furono eliminati nella seconda puntata.

L’ex compagna di Temptation Island

Il tentatore partenopeo è padre di una bambina di tre anni avuta con l’ex compagna, Valeria Iacomini, ballerina del Teatro San Carlo. La piccola si chiama Eva e il padre è molto legato a lei. Luciano, classe 1994, si destreggia nel mondo dello spettacolo da un po’. Nel 2017 ha vinto la fascia di Mister Italia e ha partecipato a una puntata di Pomeriggio Cinque come ospite di Barbara D’Urso. Ha poi fatto diversi lavori come modello, anche per campagne pubblicitarie e adesso si sta facendo conoscere come aitante corteggiatore a Temptation Island. Che sia stato la causa di una possibile rottura tra Manuela e Stefano? Per saperlo dovremo aspettare le prossime puntate del programma di Canale 5.