Paola Perego, la confessione inaspettata: "Paura di buttarmi dalla finestra con mio figlio" 7 Luglio 2021

Paola Perego ha raccontato un periodo molto buio della sua vita. La nota conduttrice in un libro aveva già raccontato delle sue paure, ma questa volta ha parlato di un momento particolare in cui avrebbe avuto il terrore di commettere un gesto estremo.

Le ansie di Paola Perego

In un’intervista a Belve, programma in onda su Rai 1, ha parlato delle crisi di panico: “Un sacco di volte ho pensato che sarebbe stato meglio morire. Però poi avevo anche paura della morte, quindi ero come il cane che si morde la coda. In quello stato sei veramente prigioniera, non c’è un’altra spiegazione (…)”.

La Perego ha poi ricordato il matrimonio con l’ex calciatore del Napoli, Andrea Carnevale, con il quale ha avuto due figli piccoli. In quel periodo si sentiva molto sola: “Una situazione durissima. Quello di sei mesi non dormiva mai per via dell’asma, avevo paura di prenderlo in braccio e buttarmi dalla finestra“. Le cose sono decisamente migliorate con le nozze con con Lucio Presta, suo attuale marito: “Un tradimento? Lo supererei. Il primo marito mi ha messo più corna di…“.