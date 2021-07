0 Facebook Selvaggia Lucarelli ‘smaschera’ Valentina di Temptation Island: “Non sta messa meglio” Spettacolo 6 Luglio 2021 18:04 Di redazione 2'

La coppia, che potremmo forse definire di ex, composta da Tommaso e Valentina, ha fatto molto discutere da quando è iniziato Temptation Island. Lui ventunenne gelosissimo, lei quarantenne follemente innamorata, si sono subito fatti notare. Dopo la prima puntata in cui lui si era arrabbiato perché la compagna aveva indossato un bikini, nel secondo appuntamento pare che abbia voluto ‘vendicarsi’.

Falò del confronto tra Tommaso e Valentina a Temptation Island

Il suo tradimento con Giulia ha fatto adirare la compagna che però continua a credere si tratti solo di una strategia. Il falò di confronto tra i due, in cui lui zittiva lei, ha scatenato il pubblico e non solo. Sulla questione è intervenuta anche Selvaggia Lucarelli. La collega ha di fatto ‘smascherato’ Valentina. La coppia aveva spiegato di aver partecipato a Temptation Island per combattere la gelosia di lui, eppure non sembra che per ora ci siano riusciti.

La Lucarelli ha voluto chiarire le dinamiche di quella che definisce una relazione tossica: “Lui, 21 anni, finge insicurezza, ma è sicuro, dominante, abile manipolatore. Lei, 40 anni, finge di essere l’adulta, la matura, ma è chiaramente dipendente dall’idea di essere amata da un uomo tanto più giovane. Era lusingata dai divieti e dalla gelosia di lui, gelosia che ha sempre ritenuto conseguenza del non “saper gestire una donna come lei”. In realtà è lei che non sapeva gestire la relazione, era lei che accettava il ragazzino con la clava perché la faceva sentire desiderata. E la cosa più preoccupante è che a colpi di “cavacecio”, shhhhhh”, “zitta”, lei se lo ripiglierà pure. Non per riavere lui, ma l’illusione di aver strappato il fazzoletto dalle mani di una ragazza di 20 anni. Lui si definisce “malato” con un certo compiacimento, a 20 anni. Lei, a 40, reputa tutto questo non solo accettabile, ma anche lusinghiero. Riassunto. Questa versione sfigata di Harry Styles ha bisogno di un aiuto serio. E francamente non è che lei stia messa meglio. Tossicità della relazione: 10″.

