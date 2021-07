0 Facebook Temptation Island, Tommaso tradisce Valentina con Giulia. La fidanzata lascia il falò News 6 Luglio 2021 08:09 Di redazione 3'

Tensioni a Temptation Island nel corso della puntata andata in onda lunedì 5 luglio, come promesso il secondo appuntamento è stato ricco di colpi di scena. Dopo al crisi di Manuela e Stefano, è un’altra coppia a essere protagonista della serata: quella composta da Tommaso e Valentina. Dopo che il giovane aveva perso la testa per aver visto la ragazza in bikini, adesso si è mostrato molto più che vicino alla tentatrice Giulia.

Cosa è successo tra Valentina e Tommaso durante la seconda puntata di Temptation Island

Nel corso della puntata Filippo Bisciglia ha mostrato più video a Valentina nei quali si vedeva la vicinanza tra il fidanzato e Giulia. Prima nella vasca, poi nascosti nella Spa e sotto un lenzuolo, ancora sulla spiaggia e infine in camera da letto. Inizialmente Valentina era convinta che si trattasse solo di una ripicca e ha continuato a ripeterlo al conduttore: “Si vuole vendicare, è solo una ripicca”. Ma a ogni commento sono state mostrate immagini sempre più bollenti”.

Il bacio tra Giulia e Tommaso a Temptation Island

“Ormai è fatta – dice Tommaso mentre è insieme a Giulia -. Sai che è la fine per me? Che mi hai fatto? Non ci dovevi essere qua? Se sto qua così ci sarà un motivo. Valentina sta dall’altra parte, io pur sapendolo sto qua”, parole che lascerebbero intendere come tra i due ci sia qualcosa. Ma il momento forte è arrivato quando il fidanzato e la tentatrice erano soli in camera da letto, dove si sono scambiati tenere effusioni. A un certo punto arrivano gli altri fidanzati a fermare la situazione e a chiamare Tommaso e si sente dire alla tentatrice: “Un attimo che si riveste”. Il ragazzo si sfoga poi con le altre tentatrici e dice: “Forse non ero così innamorato. Non lo sto facendo per ripicca. Non pensavo che succedesse. Forse sto capendo che non è Valentina la donna con cui non posso vivere senza”.

Valentina lascia Tommaso a Temptation Island

Valentina, dopo averlo quasi giustificato per tutto il corso della puntata, pare che alla fine decida di lasciare Tommaso e abbandona il falò. Momento nel quale lo stesso Bisciglia ha perso la pazienza e praticamente interrompe i due ragazzi che si stavano ‘chiarendo’ in un modo anomalo: “Adesso basta”. E’ davvero finita tra i due o Valentina ci ripenserà? Staremo a vedere.