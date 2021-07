0 Facebook Denise Pipitone, lo sfogo di Piera Maggio: “Accadono fatti insoliti, hanno deciso di farci male” Cronaca 6 Luglio 2021 17:36 Di redazione 2'

Piera Maggio denuncia un altro episodio attraverso il suo profilo social. La madre di Denise Pipitone, da quando si è riaccesa l’attenzione mediatica sulla sparizione della figlia e sono anche state avviate nuove indagini, ha detto che sarebbe stata vittima di alcuni episodi spiacevoli.

Piera Maggio attaccata

L’ultimo che ha denunciato riguarderebbe profili fake dai quali partono attacchi e denigrazioni contro di lei e la sua famiglia: “In questi giorni stanno succedendo dei fatti insoliti. Qualcuno ha deciso di farci del male in modo meschino e vigliacco come coloro che hanno rapito Denise. Dei gruppi fake e non solo, stanno diffondendo nei vari post, una campagna denigratoria e diffamatoria nei nostri confronti, tutti con lo stesso modus operandi. Cortesemente Vi chiediamo di ignorarli senza commentare, segnalate sul social e in privato a noi e la pagina dell’avvocato. Per i MOSTRI che stanno facendo ciò è solo questione di tempo.

Purtroppo c’è chi ha favorito questo SCEMPIO, di questo ne siamo certi. Non si era mai visto nella storia della cronaca italiana, che le vittime di reato debbano ancora subire. Dietro a tutto questo c’è una volontà ben precisa. Noi andremo avanti più forti di prima, non saranno la cattiveria dei vigliacchi a fermarci.

A Noi non piace la violenza né incitare all’odio né utilizzare violenza verbale, quindi raccomandiamo tutti coloro che ci seguono di essere intelligenti come siamo sicuri che lo siete. Grazie”.

Piera Maggio, dunque, invita le persone a segnalare questi attacchi che le vengono fatti da quelle che sarebbero false identità ma a detta sua dietro avrebbero un disegno be costruito.

