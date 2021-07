0 Facebook Viviana e Gioele, dopo quasi un anno niente funerali: “Stiamo aspettando” Cronaca 5 Luglio 2021 12:01 Di redazione 2'

Il 3 agosto prossimo sarà trascorso un anno dalla morte di Viviana Parisi e il figlio Gioele, trovati senza vita nei boschi di Caronia. Ancora però non si conoscono le cause del decesso e restano tanti misteri su quanto accaduto quel giorno, quando la madre con il suo bambino si è allontanata da casa e non vi ha più fatto ritorno.

Funerali di Viviana e Gioele

Viviana e Gioele ancora non sono stati sepolti, a spiegare il motivo di questo ritardo sono stati i legali della famiglia della donna. Hanno spiegato che poiché non è stata ancora depositata la consulenza che dovrebbe chiarire quanto accaduto, madre e figlio non possono essere tumulati.

“Stiamo ancora aspettando che la procura si pronunci – spiega Daniele Mondello, marito di Viviana e papà del piccolo Gioele – spero solo che tutto questo tempo serva per far luce su ciò che è successo”. “Era stato chiesto un termine di 90 giorni per una consulenza e ne sono passati 330”, ha sottolineato l’avvocato Antonio Cozza, augurandosi per la famiglia “la possibilità di celebrare un funerale”.

Cosa è accaduto a Viviana Parisi e Gioele Mondello

Ci sarebbero, infatti, ancora tante cose da chiarire su questa terribile vicenda. Il 3 agosto dell’anno scorso Viviana aveva detto al marito che sarebbe uscita per andare a comprare delle scarpe al bambino. Era entrata in auto con Gioele ma non si era recata in nessun negozio. Con la vettura aveva imboccato l’autostrada per Palermo, si pensa per raggiungere la Piramide della Luce. Pare, infatti, che la donna nel lockdown avesse iniziato ad avere una nuova spiritualità. Quello stesso giorno non si era più saputo nulla di Viviana e Gioele. Lei è stata trovata sotto un traliccio cinque giorni dopo la scomparsa e il piccolo 17 giorni dopo.