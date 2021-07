0 Facebook Guendalina Tavassi racconta chi è Tommaso, il giovane fidanzato geloso di Valentina: la coppia di Temptation Island Spettacolo 2 Luglio 2021 13:16 Di redazione 2'

Temptation Island è iniziato da poco e Tommaso già promette di essere uno dei protagonisti più discussi di quest’edizione. Il giovane di 20 anni, fidanzato di Valentina, 40 anni, si è subito fatto conoscere per la sua gelosia eccessiva.

Chi è Tommaso di Temptation Island

Ha scatenato il pubblico la reazione del ragazzo quando ha visto in un video clip Valentina in bikini. C’è chi prova una grande tenerezza per un ragazzo così giovane ossesionato dalla gelosia e chi, invece, si è scagliato contro di lui. Sulla vicenda è intervenuta anche l’influencer Guendalina Tavassi, che ha raccontato di aver avuto già un contatto con Tommaso.

Che rapporto c’è tra Tommaso e Guendalina Tavassi

Guendalina Tavassi nelle sue storie ha spiegato: “Ho pensato ‘oddio questo lo conosco’. Poi mi sono ricordata. C’era ‘sto ragazzino che mi ha insultato per tipo un anno, in direct e sotto ai post Instagram. Mi insultava gratuitamente perché non lo conoscevo. Lui diceva di abitare dietro casa mia e di conoscere mia figlia Gaia. E partiva con insulti a raffica, anche quotidianamente. E adesso lo ritrovo qui”, questo il racconto della influencer. Ora bisognerà comprendere se Tommaso risponderà a Guendalina e darà la sua versione dei fatti. Staremo a vedere.