Funerali Maga Margot, l'ultimo saluto oggi alla star trans di Tik Tok Cronaca 2 Luglio 2021

Alle 10 di questa mattina si stanno tenendo i funerali di Magà Margot, ad Afragola. La trans, nota sul web, in particolare su TikTok, per le sue performance ironiche, ci ha lasciato ieri dopo un arresto cardiaco.

Funerali Magà Margot: oggi l’ultimo saluto

L’ultimo saluto si sta tenendo nella nella chiesa di San Michele Arcangelo, nel rione Salicelle. Gennaro Albuzzi, questo il vero nome dell’artista, aveva 47 anni. Magà Margot è deceduta in ospedale ieri, dopo un ricovero.

La notizia è stata riportata, ieri, da diverse pagine Facebook, tra cui “Telecapri & co. – Operazione Nostalgia”. Sono stati tantissimi i messaggi social in ricordo di un personaggio che ha fatto sorridere migliaia di utenti. La morte di Margot di Afragola ha sconvolto l’intera comunità. La transessuale, originaria del Rione Salicelle, sarebbe deceduta per un infarto che l’ha colpita in ospedale. Alcuni cittadini si erano mossi con una raccolta fondi per pagare i funerali, ma alcuni familiari si sarebbero fatti avanti per organizzare la cerimonia.