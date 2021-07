0 Facebook Ci ha lasciato ‘Margot’, famosi ed esilaranti i suoi video sul web: “Grazie per averci fatto ridere” È morta 'Margot'. Tanti i messaggi d'affetto per il famoso personaggio. "Ci mancherai, grazie per averci fatto ridere". Lutto a Napoli Cronaca 1 Luglio 2021 12:36 Di redazione 2'

Chi non ha mai visto e ascoltato i suoi video. Chi non ha mai riso guardandoli sui social e sul web. Si chiamava Margot ed è stato un noto personaggio esploso su internet ma rimasto sempre così come era. Transessuale era originaria del rione Salicelle di Afragola e i suoi video su Tik Tok erano seguitissimi.

È morta ‘Margot’

La notizia ha iniziato a fare il giro dei social attraverso i post delle pagine Telecapri & Co – Operazione Nostalgia e Saittella Tv. Il web è stato inondato da messaggi affettuosi e di cordoglio: “Grazie per averci fatto ridere, ti ricorderemo sempre così. Ci mancherai“.

È morta ‘Margot’: il post su Facebook di ‘Telecapri & Co – Operazione Nostalgia’

“Grazie per tutte le risate che ci hai regalato. Ciao Margot…“. Secondo quanto riportato da Nano Tv, pare che Margot sia deceduta in seguito a un malore che aveva reso necessario il suo ricovero in ospedale, alcune colleghe social avrebbero raccontato che la donna avrebbe assunto sostanze stupefacenti. Chiaramente sono solo supposizioni che, per il momento, non trovano alcuna conferma.

