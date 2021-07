0 Facebook Napoli, tragedia da Poppella: uomo si accascia a terra mentre fa colazione e muore Cronaca 2 Luglio 2021 10:28 Di redazione 1'

Un drammatico evento è avvenuto nella giornata di ieri a Napoli, nella nota pasticceria “Poppella”, situata nel rione Sanità e famosa per aver ideato il “fiocco di neve”. Un uomo, un ex primario d’ospedale in pensione sulla settantina, si è accasciato a terra mentre stava facendo colazione sotto gli occhi increduli dei presenti.

Inutili sono stati i tentativi da parte dei dipendenti del locale e degli altri clienti: l’uomo è deceduto sul colpo a causa di un infarto. Secondo le prime ricostruzioni, riportate da Il Meridiano, l’uomo era residente in via dei Cristallini, ed era solito andare a far colazione nel locale, trovandosi a soli pochi passi da lì.

I commenti sulla pagina di Poppella

“E’ stato davvero sconvolgente, condoglianze alla famiglia”, oppure “Povero angelo, è riuscito a salvare tante vite ma non c’è stato niente da fare per salvare la sua”: sono stati questi alcuni dei commenti sui social da parte dei residenti vicini.