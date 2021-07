0 Facebook Morta Margot, le cause del decesso dopo il ricovero: un passato drammatico di droga Spettacolo 1 Luglio 2021 22:12 Di redazione 3'

Oggi è morta Margot, trans nota per TikTok, dopo un ricovero dovuto a problemi legati al mondo della droga. Ad approfondire la vicenda una pagina che sa sempre si è occupata della trans Saittella TV, che ha pubblicato anche un video dei suoi sketch. Migliaia i commenti di chi la ricorda. Molto sentito il commento di Fabiano, che scrive: “Ho sempre pensato che dietro questa “maschera” ci fosse tanto dolore, una persona caduta in un baratro e mai aiutata, nemmeno da quelli che sotto il nome di amici l’hanno resa celebre a noi. Non se se eri felice della tua vita, se aspiravi a qualcosa di più, qualcosa di meglio per te. Egoisticamente sono contento che ti sia liberata finalmente dei tuoi demoni, e mi piace immaginarti da qualche parte felice, nella forma e nel modo che hai sempre desiderato. Addio Margot”.

Ciò che è certo è che Maga Margot lascerà un grande vuoto non solo nella sua famiglia, ma anche nel cuore dei milioni di utenti social che grazie a lei hanno riso almeno una volta. In lutto l’intero Rione Salicelle di Afragola.

La notizia della morte di Margot di Afragola ha sconvolto l’intera comunità. La transessuale, originaria del Rione Salicelle, sarebbe deceduta per un infarto che l’ha colpita in ospedale. Intanto alcuni cittadini si erano mossi con una raccolta fondi per pagare i funerali, ma alcuni familiari si sarebbero fatti avanti per organizzare la cerimonia.