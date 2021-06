0 Facebook Il dolore di Nino D’Angelo: “Quando sono tornato, ho visto che non c’era più” News 26 Giugno 2021 14:44 Di redazione 2'

Nino D’Angelo ha raccontato un aneddoto sul suo passato che l’ha fatto molto soffrire. Nell’occasione dell’inaugurazione del murale che Jorit gli ha dedicato a San Pietro a Patierno – quartiere natale del cantante – ha parlato alle tante persone presenti per salutarlo.

La casa di Nino D’Angelo a San Pietro a Patierno

Il maestro è nato a San Pietro a Patierno e ha detto che è un quartiere che porterà sempre nel cuore. Ogni tanto, ha spiegato, torna di notte per rivedere i luoghi vissuti quando era un bambino. Ed è in una di queste volte che ha avuto una brutta sorpresa che l’ha molto addolorato.

D’Angelo ha raccontato che quando una volta è tornato nel suo quartiere ha visto che la casa in cui è cresciuto non c’era più: “Scusate il momento d’emozione, io manco da tanti qua a San Pietro a Patierno. Volevo dirvi che nonostante io manchi da tanti anni questo quartiere è sempre nel mio cuore. Io sono venuto di notte tante volte quando facevo le feste. E la cosa più brutta è stata non vedere la casa dove sono nato perché l’avevano buttata giù, per me è stato un momento doloroso. Però io quando passo di qua vi sento dentro de me. Perché io sono fiero di essere nato qua”.

Le parole di Nino D’Angelo