0 Facebook Eredità di Al Bano, interviene il cantante è chiarisce tutto: “Ho già diviso così, il mio sonno eterno in pace” Spettacolo 26 Giugno 2021 15:20 Di redazione 2'

Dopo le recenti polemiche, Al Bano spiega a chi andrà la sua eredità. In seguito a un’intervista rilasciata da Jasmine Carrisi, si era iniziato a vociferare sul web che ci fosse un po’ di maretta tra i figli del cantante. Così l’artista ha deciso di chiarire lui la situazione per non alimentare gossip sulla sua famiglia.

A chi andrà l’eredità di Al Bano?

Jasmine nell’intervista aveva detto che tra i fratelli era Bido quello pronto, un giorno, a prendere le redini dell’azienda di famiglia a Cellino San Marco. Una supposizione della ragazza, così dopo che si sono susseguite diverse indiscrezioni, Al Bano ha deciso di parlare in un’intervista a Tgcom24.

“E’ una frase interpretata male, sono già partito con un 10% per tutti e con il tempo sarà suddiviso tutto, ma proprio tutto, in parti uguali”, queste le parole di Al Bano. Il cantante ha poi aggiunto ironicamente: “Il mio sonno eterno lo voglio vivere in pace”.

La situazione tra Al Bano e Loredana Lecciso

Recentemente si era tornati a parlare del triangolo amoroso che sarebbe composto da Al Bano, Loredana Lecciso e Romina Power. Sembrerebbe che i rapporti tra le donne ancora non siano sereni e il cantante si è dovuto trovare a fare da mediatore tra le due. Nonostante abbia detto di essere molto legato alla Power, adesso sta vivendo un momento di serenità con la Lecciso.