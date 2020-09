0 Facebook Murales di Jorit per Nino D’Angelo: “Non ci posso credere ho le lacrime agli occhi” San Pietro a Patierno 14 Settembre 2020 13:38 Di redazione 2'

Jorit farà un murales in onore di Nino D’Angelo, una notizia che ha riempito di gioia il cantante napoletano. L’artista inizierà questo lunedì a dipingere la sua ultima opera che sarà realizzata sulla facciata di un palazzo di piazza Guarino, a San Pietro a Patierno.

Dove sarà il muralesi di Jorit per Nino D’Angelo

L’edificio si trova a 500 metri da dove è nato Nino D’Angelo. Il murales, come la maggior parte delle opere di Jorit, sarà sulla facciata di una palazzina popolare. Un simbolo, quello del cantante napoletano, di chi ce l’ha fatta.

Il cantante napoletano si è detto molto emozionato di questo “regalo” di Jorit e l’ha voluto ringraziare con un lungo post su Facebook: “Non ci posso credere, ho le lacrime agli occhi. Il grande artista Jorit, che ha disegnato i volti di tanti eroi del nostro tempo in tutto il mondo, farà un murale dedicato a me proprio a San Pietro a Patierno, quartiere dove sono nato. Questo soprattutto grazie ai miei concittadini che, ancora una volta, mi hanno voluto dimostrare il loro affetto.

“Sono stato sempre fiero di rappresentare questa gente che ha fatto dei propri sentimenti la sua grande ricchezza. Qui ho imparato che la fratellanza non è solo una parola, ma capire il bisogno di chi attorno a te vive male e ho abbracciato la comunità, quella vera, che mi ha insegnato l’importanza del vivere insieme, nel bene e nel male. L’adattarsi, il sapere di essere il migliore e accettare di non arrivare mai primo e che noi non saremo mai NOI ma solo quello che gli “altri” vogliono che siamo. Il tempo che mi rimane mi piacerebbe spenderlo per costruire un esercito di intelligenze affinché anche gli ignoranti capiscano che la cultura è come l’aria: un diritto di tutti”.

