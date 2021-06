0 Facebook Casagiove piange Domenico Desiato, scomparso a soli 35 anni: “Vorrei che fosse un brutto sogno” Cronaca 26 Giugno 2021 13:27 Di redazione 1'

Una triste notizia arriva da Casagiove, comune in provincia di Caserta. Un giovane di 35 anni è deceduto a causa di un brutto male. Si chiamava Domenico Desiato e purtroppo ha perso la sua battaglia più dura.

Dolore a Casagiove per la morte di Domenico Desiato

Nonostante la forza e la tenacia con cui ha combattuto, purtroppo Domenico non ce l’ha fatta. Lascia i genitori e i fratelli Vincenzo e Antonio. Il suo cuore ha smesso di battere mentre era nella sua casa, circondato dall’affetto dei suoi cari.

Non appena si è diffusa la notizia della morte di Domenico, sono comparsi tanti messaggi di cordoglio nei vari gruppi social legati al territori. In molti hanno scritto qualche parole per ricordare il trentacinquenne. “Sono giorni che continuo a chiedermi perché! Non è possibile vorrei fosse solo un brutto sogno”, “Ci hai spezzato il cuore fino alla fine ti sei preoccupato di ognuno di noi quando invece eri tu che ci stavi lasciando…un animo così buono….perché la vita è così ingiusta…”, queste e molti altri i pensieri per Domenico.