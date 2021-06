0 Facebook Rita De Crescenzo presenta nuova canzone ‘Fiocchi di Neve’, il commento: “E’ fatto a posta” News 26 Giugno 2021 12:57 Di redazione 2'

Non l’ha fermata la denuncia avuta dopo uno spettacolo abusivo a Pozzuoli, Rita De Crescenzo presenta sui social la sua nuova canzone ‘Fiocchi di neve‘. La tiktoker napoletana, conosciuta per i suo show in strada, dopo il primo brano cantato per le vie della città, bloccando il traffico, è pronta con un nuovo testo.

Rita De Crescenzo presenta la nuova canzone

La canzone ‘Fiocchi di neve’ racconta il momento di una celebrazione, la De Cresenzo nelle varie strofe invita ad applaudire, a festeggiare e a ‘arrevotare’. Nel video in cui presenta il brano la tiktoker si lascia andare anche a qualche passo di danza. Ad ascoltare i primi versi sembrerebbe scritta appositamente per essere cantata durante le feste cui vengono invitati cantanti neomelodici e ‘personaggi’ social, proprio come la ‘pazzarella’ di Tik Tok. A notarlo molti utenti in rete che hanno detto: “L’ha fatto a posta”.

La De Crescenzo, infatti, ha iniziato a partecipare anche lei ad eventi nel Napoletano, tra diciottesimi, matrimoni e comunioni la tiktoker riceverebbe anche un lauto compenso per le sue esibizioni. E adesso la nuova canzone pare essere fatta a posta per essere cantata a show del genere, una mossa astuta anche per ottenere probabilmente più ospitate. E mentre una parte della popolazione napoletana la invita e la ‘acclama’ quasi come se fosse una vera star, c’è un’ampia fetta di cittadinanza che si indigna dinanzi a questo modo di fare spettacolo, spesso contro le regole.