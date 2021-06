La tragedia estiva. Un uomo di 60 anni è morto dopo essersi gettato in acqua per mettere in salvo la figlia e due amiche, non deve aver resistito allo sforzo. E’ accaduto a Marina di Arbus, a pochi chilometri di Cagliari in Sardegna. La vittima, Fernando Porcu, non ha esitato nemmeno un istante e appena ha visto le giovani in difficoltà, è subito intervenuto.

Fernando Porcu muore a Marina di Arbus

Le ragazze faticavano a nuotare tra le onde, così Porcu si è tuffato e non senza sforzi e difficoltà è riuscito a portare in salvo le tre giovani. Proprio mentre trascinava l’ultima amica della figlia sulla battigia, si è accasciato sulla sabbia e ha perso i sensi. Immediato l’arrivo dei soccorsi sul posto, ma quando gli operatori del 118 sono giunti sul posto, non hanno potuto far altro che constatare l’avvenuto decesso.

La figlia di quello che è stato un vero e proprio eroe è stata portata in ospedale per alcuni accertamenti, le sue condizioni non sarebbero gravi. Nessun problema, invece, per le due amiche. Sconvolti i bagnanti che hanno assistito a tutta la scena.