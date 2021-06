0 Facebook Ritrovato Nicola, l’abbraccio della madre: “Lasciateci stare” Cronaca 23 Giugno 2021 12:16 Di redazione 2'

L’abbraccio di Nicola con la mamma è stato un momento molto commovente. Il bambino scomparso martedì e ritrovato questa mattina a località Quadalto a Palazzolo sul Senio da un giornalista della Vita in Diretta ha potuto rincontrare la madre. Dopo che il comandante della stazione dei carabinieri di Scarperia, Danilo Ciccarelli si è calato a 25 metri, i genitori l’hanno finalmente rivisto.

Le parole della mamma di Nicola dopo il ritrovamento

La pagina Facebook del programma Quarto Grado ha pubblicato il video del momento dell’abbraccio. Si vede il bambino in braccio alla madre con una coperta termica che lo copre, al momento del ritrovamento non aveva i pantaloni. La donna, visibilmente commossa, stringe forte Nicola e cerca di ripararlo dalle telecamere. Nel filmato si sente che dice: “Lasciateci stare per piacere“. Poi si sente una voce in sottofondo: “Ok fatelo vedere prima a un dottore, scendete giù che c’è un dottore”.

Sono stati attimi molto concitati. La madre dopo ha portato il piccolo Nicola dal dottore che gli ha fatto una prima visita. Il bambino presentava un livido sulla fronte e diversi graffi sulle gambe, probabilmente provocati dalla caduta. Il bimbo è stato poi portato in ospedale per tutti gli accertamenti del caso.

Emozionato Giuseppe Di Tommaso, l’inviato de La Vita in Diretta che ha sentito il pianto di Nicola e ha così indicato ai soccorritori il luogo del ritrovamento. “E’ davvero surreale -ricorda l’inviato- Se io non mi fossi sentito male, se non fossi sceso dalla macchina, non l’avremmo ritrovato. E’ la prima volta che mi succede”. Adesso il bimbo è al sicuro, “l’hanno portato con un’ambulanza per controllarlo ed è con i genitori. Stava bene, si muoveva, la prima impressione è che stia bene. E’ pazzesco, se penso alla sua voce non riesco a non commuovermi”.

Il video dell’abbraccio di Nicola con la madre