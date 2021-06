0 Facebook Tina Cipollari lascia Uomini e Donne? La decisione dell’opinionista per il programma News 17 Giugno 2021 14:17 Di redazione 1'

La notizia che Tina Cipollari potrebbe lasciare Uomini e Donne è diventata sempre più insistente in rete. Una serie di supposizioni che si sono susseguite da quando il programma di Maria De Filippi ha chiuso i battenti per la pausa estiva.

Tina Cipollari lascia Uomini e Donne?

Il rumor era nato perché la nota opinionista si è trasferita a vivere a Torino per stare al fianco del suo compagno, conosciuto nel programma che l’ha resa celebre, Vincenzo. In tanti si erano iniziati a domandare se la Cipollari avesse scelto di abbandonare il programma per amore. A chiarire cosa ha deciso Tina ci ha pensato Dagospia, che ha smentito categoricamente l’ipotesi che possa lasciare Uomini e Donne.

I fan dell’opinionista, dunque, potranno tirare un sospiro di sollievo: Tina Cipollari non ha intenzione di lasciare Uomini e Donne. La sua assenza d’altronde sarebbe stata un ‘vuoto inesorabile’ per chi segue il programma. I suoi siparietti divertono molto i fan dell’opinionista.