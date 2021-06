0 Facebook Follia in famiglia, litiga con il marito e lo uccide versandogli addosso un mix di acqua bollente e zucchero Cronaca 17 Giugno 2021 15:45 Di redazione 1'

Una lite in famiglia finisce in tragedia nella conte di Cheshire, nel Regno Unito. Corinna Baines , di 59 anni, ha ucciso il marito, Michael Baines, versandogli addosso dell’acqua bollente mischiata con 3 kg di zucchero. Il mix è stato fatale per l’uomo di 81 anni. Michael è stato quindi portato d’urgenza in ospedale con il 36% del corpo ustionato.

L’episodio è avvenuto il 13 luglio scorso. I due, che vivevano insieme da 38 anni, avevano furiosamente litigato. Quando lui è andato a dormire, lei ha deciso di punirlo. La notizia, riportata tra gli altri dal Sun, sta facendo il giro delle testate britanniche, e non solo. “Penso di averlo ucciso“, aveva detto a un vicino subito dopo aver commesso il gesto.

L’ispettore capo Paul Hughes, del Cheshire Constabulary, ha definito quello della donna, un “gesto crudele e doloroso”. Jayne Morris del Crown Prosecution Service (CPS) ha affermato che le sue azioni sono state deliberate e considerate. La donna è stata giudicata colpevole proprio ieri 15 giugno e sarà condannata ufficialmente il 9 luglio.