Tina Cipollari fa uno scherzo a Gemma Galgani, imbarazzo a Uomini e Donne: "Dici la verità" Spettacolo 27 Aprile 2021

Tina Cipollari continua a prendersi gioco di Gemma Galgani a Uomini e Donne. Nonostante la nota opinionista continui a intervenire nel programma in collegamento, essendosi trasferita lontano da Roma, non perde occasione per ‘disturbare’ la sua acerrima nemica.

Cosa è accaduto tra Tina Cipollari e Gemma Galgani

I siparietti tra Tina e Gemma sono diventati ormai prerogativa del programma di Maria De Filippi. L’opinionista è sempre pronta a stuzzicarla e la protagonista, in cerca dell’amore, fa di tutto per non lasciarsi mettere i bastoni tra le ruote. La Cipollari questa volta se n’è inventata una delle sue. La Galgani ha deciso di interrompere la conoscenza con il suo cavaliere, aveva detto per differenze caratteriali. Secondo Tina, invece, i motivi sarebbero riconducibili all’età poiché a Gemma piacerebbero gli uomini più giovani.

Così in studio ha fatto il suo ingresso un certo Fabrizio, 41enne dai capelli brizzolati, che si è presentato come corteggiatore di Gemma: “Mi chiamo Fabrizio – ha spiegato il nuovo entrato – ho 41 anni e arrivo da Roma. So quanti ha la signora Gemma, , so anche che è del capricorno e con me che sono toro il rapporto potrebbe essere interessante”. Gemma è però apparsa subito dubbiosa, così a chiarire cosa stesse accadendo ci ha pensato Maria De Filippi che ha detto: “Il signor Fabrizio – confessa – è un attore”. A rincarare la dose ci ha pensato Tina Cipollari che ha aggiunto: “E’ uno scherzo per dimostrare alle persone che sei interessata agli uomini più giovani”.