0 Facebook Tina Cipollari cade dietro le quinte di Uomini e Donne e Gianni Sperti se la ride Spettacolo 20 Maggio 2021 20:28 Di redazione 1'

Incidente per Tina Cipollari a Uomini e Donne, a documentare quanto accaduto dietro le quinte è stato il collega Gianni Sperti. I due opinionisti sono legati da un’amicizia ormai decennale e assieme si divertono a fare ‘comunella’ e a ‘stuzzicare’ i vari protagonisti del programma di Maria De Filippi.

Incidente per Tina Cipollari dietro le quinte

Questa volta, però, è stato Gianni Sperti a prendere in giro la collega Tina. L’ex ballerino ha condiviso quanto accaduto dietro le quinte mentre la Cipollari provava a fare un balletto. L’opinionista, probabilmente anche a causa del vestito e dei tacchi, mentre si dilettava in un passo, ha perso l’equilibrio ed è andata a finire dietro una quinta dello studio.

Il tutto è stato documentato da Gianni Sperti in un video che ha poi condiviso. La Cipollari per fortuna non si è fatta male, ma sicuramente tutte le sue ‘acerrime nemiche‘ del programma avranno riso guardando il balletto ‘finito male’.