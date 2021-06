0 Facebook Caso Denise, Piera Maggio chiarisce posizione dei suoi familiari: “Dissapori li abbiamo riferiti” Cronaca 17 Giugno 2021 09:19 Di redazione 2'

Durante l’ultima puntata di Chi l’ha Visto è stata ascoltata Piera Maggio. Il programma di Federica Sciarelli è da 17 anni che segue il caso di Denise Pipitone ed è da sempre al fianco della mamma della bambina in questa battaglia.

La risposta di Piera Maggio alle ultime segnalazioni

Nel corso della diretta è stata prima ascoltata Silvana, la donna che era stata indicata da Felice Grieco come la persona che era nel famoso video girato alla stazione di Milano in cui compariva una bambina di nome Danàs, somigliante a Denise. Anche questa si è rivelata una segnalazione fasulla, così come quella fatta dall’ex pm Angioni, che ha mostrato anche una foto. Piera Maggio è così intervenuta per invitare tutti alla cautela.

La madre di Denise Pipitone ha spiegato che sono 17 anni che vedono foto di bambine somiglianti a Denise, ma loro ci vanno con i piedi di piombo: “Capisco la buona fede di tutti, ma invito alla cautela e alla calma. Cerchiamo di non fare allarmismi perché non è bello sentirmi dire che Denise è mamma e io sarei nonna“.

Piera Maggio ha poi voluto chiarire alcune cose che negli ultimi tempi sono state dette sui suoi familiari, rispetto ad alcune intercettazioni ambientali: “Ci tengo a fare un chiarimento. Sono stati toccati i miei familiari e sono state fatte sentire delle intercettazioni dove noi ci rivolgiamo a un ex parente nostro e io vorrei sottolineare che eravamo microfoni e dovevamo incalzare quella persona a dire molto di più”.

“Se c’erano in famiglia dei dissapori, noi l’abbiamo riferito senza nessun dubbio – ha concluso – e tutti coloro che erano all’interno della mia famiglia sono stati rivoltati come un calzino”.