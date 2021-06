0 Facebook Denise Pipitone, l’ex Pm non ha dubbi: “È lei, l’ho trovata: ho la fotografia” Cronaca 16 Giugno 2021 08:33 Di redazione 2'

Non ha dubbi e ha continuato a confermare la propria versione: “Ho visto le foto, o è lei o è una sorella gemella, sono davvero simili. Ho diverse foto di questa ragazza a mia disposizione“, a confermarlo l’ex pm Angioni in merito al caso relativo a Denise Pipitone.

La prima rivelazione che potrebbe rappresentare una svolta per il ritrovamento della piccola scomparsa in Sicilia, è stata annunciata a Storie Italiane: “La ragazza non è in Italia, è una persona benestante e con diverse sedi, si sposta. Che età ha? Quella compatibile con Denise Pipitone. Non ha idea di essere stata rapita. Ho visto le foto, o è lei o è una sorella gemella, sono davvero simili. Ho diverse foto di questa ragazza a mia disposizione“.

Sempre in televisione, però, le affermazioni della magistrata sono state poi smentite. Ad ‘Ore 14’, il conduttore ha detto: “Lo so che la verità a volte è meno bella della fantasia. Ma quella che oggi qualcuno vorrebbe fosse Denise, in realtà è una ragazza tunisina di 26 anni, nata a Mazara, cugina dell’ex compagno di Jessica Pulizzi e padre della sua bambina. Oggi vive a Nizza col marito e la figlia. Peraltro anche lei nata a Mazara. Ore 14 ha intervistato una sua amica, che la conosce da 11 anni. Per avere questo riscontro a noi sono bastati 20 minuti“, queste le parole di Milo Infante.