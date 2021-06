0 Facebook Silvana, segnalata come la donna nel video di Danàs: “Non sono io la donna, ho un sgegno in fronte” News 16 Giugno 2021 21:39 Di redazione 2'

Silvana, la donna la cui foto da giorni è stata mostrata in diversi programmi televisivi, come la presunta persona nel video girato a Milano con una bambina che chiamavano Danàs, parla a Chi l’ha Visto. “Non sono io, mi stanno umiliando in tutto il mondo ma non sono io”.

Parla Silvana a Chi l’ha Visto

A riconoscerla, oltre la guardia giurata Felice Grieco, anche una ragazza di nome Mariana che aveva raccontato di averla incontrata in un campo rom alle porte di Parigi. Ma Silvana, in un’intervista a Chi l’ha Visto, ha spiegato che non sono vere le notizie che stanno circolando su di lei. Ha smentito di essere stata in Francia, così come ha mostrato una sua foto del 2004, nel periodo del video girato a Milano, in cui era in compagnia di alcuni familiari.

Nel corso dell’intervista Silvana ha mostrato alcune prove, come bollette pagate, che garantirebbero il fatto che vivesse in un appartamento a Brescia e non in un campo rom. Federica Sciarelli ha sottolineato più volte come la testimonianza di Mariana “andasse presa con le pinze”. Nel corso della puntata è stato anche ribadito che la giovane conoscesse l’ex pm Angioni, che all’epoca si occupò delle indagini sulla sparizione di Denise Pipitone.

Le parole di Piera Maggio

Lacune, segnalazioni che si rivelano buchi nell’acqua e ancora tante incertezze gravitano attorno al caso di Denise Pipitone. Adesso anche la pista della presunta donna del video girato a Milano ha portato a un nulla di fatto. Silvana, seguita da un avvocato, ha minacciato denunce a chiunque utilizzi ancora le sue foto. Intanto Piera Maggio, ha rivolto l’ennesimo appello alle persone che seguono il caso: “Capisco la buona fede di tutti, però invito alla cautela e alla calma. Cerchiamo di non fare confusione in rete”.