0 Facebook Spari ai Quartieri Spagnoli, due operai colpiti per errore: uno è grave. Avevano finito di lavorare Cronaca 17 Giugno 2021 08:34 Di redazione 2'

Ricostruita la dinamica di quanto accaduto nel tardo pomeriggio di mercoledì ai Quartieri Spagnoli, quando sono stati esplosi diversi colpi di pistola in vico Lungo San Matteo, che hanno raggiunto due persone in strada. A fare fuoco sarebbero state alcune persone a bordo di almeno due scooter.

Due operai feriti per errore ai Quartieri Spagnoli

I colpi sarebbero stati esplosi in aria, motivo che potrebbe lasciar pensare si sia trattato di una stesa. Ma la pista dell’agguato resta ancora aperta. A indagare è la Polizia di Stato, intervenuta sul luogo degli spari dopo i Carabinieri. Due persone sarebbero state ferite per errore, si tratta di due operai. Entrambi ricoverati all’ospedale Pellegrini, uno di loro è grave poiché è stato raggiunto al petto e all’addome. Sottoposto a un delicato intervento chirurgico, è attualmente in prognosi riservata. L’altra persona, invece, è in condizioni stabili, è stata raggiunta di striscio al braccio destro.

Secondo quanto riportato da Il Mattino, le quattro persone che hanno sparato sarebbero state tutte fermate. E’ questo l’ennesimo episodio di fuoco a Napoli avvenuto negli ultimi giorno. Una stesa è avvenuta nel quartiere di Pianura nella notte tra martedì e mercoledì. Da comprendere la matrice di quanto avvenuto ai Quartieri Spagnoli e se l’episodio possa essere riconducibile a uno scontro tra uno dei due nuovi gruppi che si battono per il controllo della zona.