La notte prima degli esami a Napoli, festa e canti in strada dal Vomero a Chiaia News 16 Giugno 2021

Sono tantissimi i video che testimoniano i festeggiamenti dei maturandi a Napoli nella notte prima degli esami. Dal Vomero a Chiaia centinaia di studenti hanno scelto di trascorrere qualche ora all’aria aperta. Un modo per esorcizzare la tensione? Possibile.

Festeggiamenti a Napoli la notte prima degli esami

A pubblicare un video dei festeggiamenti avvenuti in piazzetta Fuga al Vomero è stato Gianni Simioli. Dal filmato si vedono tantissimi ragazzi con i cellulari alzati per riprendere il momento goliardico. Fuochi d’artificio ai giardinetti di via Aniello Falcone, ma sono diverse le zone della città in cui i maturandi hanno scelto di riunirsi, ballando e cantando.

Non sono mancate le polemiche in rete. I video dei tanti maturandi in strada per festeggiare la notte prima degli esami sono diventati virali in vari gruppi legati al territorio, suscitando gli attacchi di chi non ha ritenuto opportuno un simile comportamento.

Il video pubblicato da Gianni Simioli