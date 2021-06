0 Facebook Stefano De Martino e Alessia Marcuzzi, beccati insieme al ristorante: la reazione del marito Spettacolo 16 Giugno 2021 11:57 Di Fabiana Coppola 2'

Stefano De Martino e Alessia Marcuzzi, dopo essere stati assoluti protagonisti del gossip dell’estate del 2020 si sono rivisti pochi giorni fa. L’incontro è stato immortalato da Chi Magazine presso il ristorante Lo scoglio da Tommaso, nel borgo di Marina del Cantone in Costiera amalfitana.

De Martino e la Marcuzzi si sono incrociati al ristorante. Presente anche Paolo Calabresi Marconi, il marito della conduttrice romana. Qualcosa di normale allora? Non proprio! Secondo Chi Magazine, sabato scorso la Marcuzzi e il marito sono usciti in barca a metà mattinata. Prima tappa alla Grotta Verde per un bagno, poi fanno una seconda tappa all’Isola dei Galli. Quindi puntano verso il locale Lo scoglio da Tommaso, dove la coppia ha organizzato un pranzo con 8 amici per festeggiare il compleanno di Calabresi Marconi.

Stefano De Martino, quello stesso giorno, va a prendere il sole in barca vicino alla Grotta Bianca con un paio di amici. “All’improvviso, però, si “sveglia” – scrive Chi-. Scompare sottocoperta per poi riemergere docciato e vestito in perfetta eleganza. Tira su l’ancora in gran fretta e fa rotta verso Lo scoglio da Tommaso. Come mai la decisione di andarci: ha forse ricevuto un messaggio da qualcuno? È solo un caso?”.