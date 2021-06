0 Facebook Anna Tatangelo e Livio Cori escono allo scoperto: la foto sensuale e la dedica d’amore Spettacolo 14 Giugno 2021 08:01 Di redazione 2'

Anna Tatangelo e Livio Cori escono allo scoperto. Dopo tanti mesi in cui si vociferava di una storia d’amore in corso tra i due cantanti, gli innamorati non si nascondono più. Nella giornata di domenica la cantante di Sora ha postato foto in costume sensualissime corredate da un cuoricino azzurro. Scatti belli, sexy e che mostrano una Anna nuova, piena di vita e di amore. Proprio nei commenti a queste immagini mozzafiato arriva la conferma dell’amore in corso.

Livio Cori, rapper napoletano molto nomo nel panorama artistico partenopeo, ha commentato con una serie di cuoricini azzurri, tutti per la bellissima Anna. Non ci sono più dubbi ormai, i due cantanti hanno una storia d’amore e sono usciti allo scoperto. Manca solo la foto ufficiale a definire del tutto questa nuova love story.

Anna Tatangelo e Livio Cori sono fidanzati

Le immagine e le dediche arrivano a due giorni dalla pubblicazione dell’intervista di Anna Tatangelo a Le Belve, in onda Su Rai Due. Un racconto inedito in cui la cantante parla della fine dell’amore con Gigi D’Alessio, storico compagno di 13 anni, con cui ha acuto il figlio Andrea. Lady Tata non si risparmia e confessa che di quella storia non le manca nulla, che oggi è una nuova persona più giovane e meno malinconica. In bocca al lupo allora per una vita piena d’amore e soddisfazione!