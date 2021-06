0 Facebook Stefano de Martino e Paola di benedetto beccati insieme, il nuovo flirt del napoletano Spettacolo 9 Giugno 2021 14:49 Di redazione 2'

Stefano De Martino e Paola Di Benedetto beccati in barca insieme dal settimanale Chi. Le foto dei due, che ridono e si rilassano insieme, stanno facendo molto discutere. C’è da dire però che Stefano e Paola non erano soli sulla barca ‘Santiago’, lo scafo che ha chiamato come il figlio avuto con Belen Rodriguez.

L’ex madre natura di Ciao Darwin sarebbe molto amica di Adelaide, la sorella di Stefano, e questo dovrebbe giustificare la presenza della bella showgirl sulla barca di De Martino, ma qualcuno ci ha visto qualcosa di malizioso.

Paola Di Benedetto infatti sarebbe in crisi con il fidanzato (forse già ex) Federico Rossi. Che sia corsa tra le forti braccia di Stefano De Martino per farsi consolare? Il tour dei due tra Costiera amalfitana, Procida e Capri, potrebbe essere galeotto e far scoccare l’amore.

Del resto mentre Belen Rodriguez, dopo la separazione ha ritrovato la serenità con Antonino Spinalbese ed è in attesa della seconda figlia, Stefano non sembra volerne di rimettere su famiglia. Il gossip gli ha attribuito numerosi flirt nell’ultimo periodo ma lui ha sempre negato coinvolgimenti. Sarà questa la volta buona?

Al momento Stefano non pare avere fretta e si goda il successo lavorativo. Presto sarà in tour per tutta l’estate con lo spettacolo “Che coppia noi tre”, insieme a Biagio Izzo e Francesco Paolantoni.