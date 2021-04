Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese si sposano, l’indiscrezione sul matrimonio lampo: “SarÃ  lui a sposarli”

0 Facebook Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese si sposano, l’indiscrezione sul matrimonio lampo: “Sarà lui a sposarli” Spettacolo 6 Aprile 2021 12:53 Di redazione 2'

Bomba di Roberto Alessi che lancia la notizia più attesa dal mondo del gossip. I protagonisti Belen Rodriguez e il suo compagno Antonino Spinalbese. “La coppia più bella del mondo”, come scrive Alessi su Libero, starebbe per convolare a nozze. Gli indizi ci sono tutti. “Spinalbese, ha lasciato la sua professione di parrucchiere per Belen Rodriguez, e ha fatto bene. Si amano all’inverosimile, lei è la bellezza scesa sulla terra ed è pure simpatica. Lui non la fa certo sfigurare”, si legge nell’articolo.

Ma non è tutto. L’ormai ex coiffeur è infatti pazzo anche di Santiago, il bambino che la showgirl ha avuto dal ballerino e conduttore Stefano De Martino. “E ora mi dicono che non è escluso che possano sposarsi con un sì flash prima dell’arrivo (tra 3 mesi) della loro bambina Luna Marie. Io li appoggio in pieno. Sindaco di Milano Beppe Sala manda subito in tintoria l’abito buono”, scrive Alessi che aggiunge il dettaglio che a sposare i sue bellissimi possa essere il sindaco di Milano.

Insomma in estate nascerà la piccola e ci sta che i due decidano di convolare a nozze. E Stefano?