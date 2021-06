0 Facebook L’ex fidanzata di Antonino racconta della telefonata ricevuta da Belen: “Non mi è piaciuto cosa mi ha detto” Spettacolo 7 Giugno 2021 18:26 Di redazione 2'

Potrebbe diventare una vera bomba quanto dichiarato in un’intervista a Dipiù dell’ex fidanzata di Antonino Spinalbese, Chiara Maria Mannarino. La ragazza ha raccontato che nonostante sia stata lei a lasciare l’attuale compagno di Belen Rodriguez, si aspettava che tra di loro continuasse un rapporto di amicizia. Invece l’hair stylist sarebbe sparito.

Parla l’ex fidanzata di Antonino Spinalbese

La Mannarino ha poi confessato di aver ricevuto una telefonata da Belen Rodriguez tempo fa che non avrebbe molto apprezzato. Tutto è accaduto dopo che l’ex di Antonino, quando il suo ex ufficializzò la relazione con la show girl argentina, si trovò al centro dell’attenzione mediatica. Così per rispondere a diverse polemiche aveva scritto su Instagram: “Non mi sento inferiore a nessuno”. Ed è in quest’occasione che Belu le avrebbe telefonato.

La telefonata di Belen Rodriguez all’ex di Antonino

Sembrerebbe che la Rodriguez, secondo quanto rivelato dalla Mannarino, l’abbia contattata per dirle di evitare di scrivere post sui social che potessero alimentare inutili gossip. Un gesto che l’ex di Antonino non ha molto apprezzato: “Ho trovato quella telefonata fuori luogo. Ho detto a Belen: “Scusami, perché mi chiami tu e non il mio ex se qualcosa non vi sta bene?” A quel punto non ci siamo più sentiti”.