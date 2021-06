0 Facebook Napoli, open day Pfizer per i cittadini dai 12 agli 80 anni: come prenotarsi Cronaca 9 Giugno 2021 13:45 Di redazione 2'

A Napoli parte l’open day Pfizer per i cittadini dai 12 anni agli over 80. La giornata dedicata alle vaccinazioni è organizzata dall’Asl Napoli 1 Centro e partirà da domani fino a domenica, in tutti i centri vaccinali della città. Gli hub coinvolti sono: la Mostra d’Oltremare, il Museo Madre, Stazione Marittima, la Fagianeria del Bosco di Capodimonte, hangar Atitech di Capodichino e centro vaccinale itinerante nella villa Floridiana.

Le prenotazioni sono aperte dalle ore 12.00 di oggi. Ci saranno 48mila 900 dosi a disposizione. “È bene chiarire che in tutti i centri vaccinali l’open day è aperto ai soli cittadini residenti a Napoli – fa sapere l’Asl Napoli 1 -. Per prenotare basta collegarsi al link opendayvaccini.soresa.it, o si può scaricare l’App e-Covid Sinfonia e compilare i campi a disposizione. Verrà richiesto il codice fiscale, il numero della tessera sanitaria, un riferimento di cellulare e l’e-mail del vaccinando. Il centro vaccinale, nonché il giorno e l’orario saranno confermati attraverso un sms che assume valore di convocazione e dovrà essere esibito all’arrivo presso il centro. Si ribadisce che l’unico modo per accedere agli open day è l’aver ricevuto l’sms e si invita a rispettare luogo, giorno e orario di convocazione”.