0 Facebook Gigi D’Alessio commosso per la scomparsa di Michele Merlo: “Dio ti ha voluto con sé” Spettacolo 7 Giugno 2021 17:32 Di redazione 2'

La scomparsa di Michele Merlo, ex concorrente di Amici e di X Factor, deceduto a 28 a causa di una leucemia fulminante che gli ha provocato una emorragia celebrale, ha sconvolto il mondo della musica italiana. Tantissimi i cantanti che hanno voluto esprimere tutto il loro cordoglio dinanzi a una simile tragedia.

Gigi D’Alessio saluta Michele Merlo

Prima tra tutte Emma Marrone che con Mike aveva un rapporto speciale. Come lei, in molti si erano stretti vicino alla famiglia con la speranza che il giovane cantante potesse riprendersi. Purtroppo le cose non sono andate così. Anche Gigi D’Alessio è rimasto sconvolto da questa tragedia.

Il cantante napoletano con poche parole commosse ha salutato Michele: “Queste sono le cose che non dovrebbero mai succedere. Dio ti ha voluto con sé per farti cantare con gli angeli. Ciao Michele “. Impossibile restar e indifferenti dinanzi a un così terribile destino. Il post di Gigi D’Alessio ha ricevuto molti like e commenti da parte di chi si è unito al suo cordoglio e ha espresso le proprie condoglianze alla famiglia del giovane cantante.

Il post di Gigi D’Alessio