0 Facebook Schianto mortale tra scooter, morti due giovani: chi era Manuel, 17 anni e il sogno del calcio Cronaca 7 Giugno 2021 17:33 Di redazione 2'

E’ di due morti e due feriti il bilancio di un incidente stradale avvenuto, nella serata di ieri, in via Nazionale a Nocera Superiore, nel Salernitano. Per cause in corso di accertamento, due scooter si sono scontrati e i conducenti dei due mezzi, un ragazzo di 17 e un uomo di 31 anni, hanno perso la vita dopo il ricovero in ospedale.

I due feriti sono, invece, negli ospedali di Salerno e Cava de’ Tirreni, in pericolo di vita. Sul posto, i carabinieri del Reparto territoriale di Nocera Inferiore che hanno effettuato i rilievi e ora sono al lavoro per ricostruire la dinamica di quanto avvenuto.

La vittima più giovane si chiamava Manuel Kolaveri. Aveva 17 anni e stava coltivando il sogno del calcio. L’intera comunità di Castel San Giorgio è in lutto. Di seguito il comunicato della società sportiva che ha espresso il proprio cordoglio:

“ASD Castel San Giorgio, nella persona del suo Presidente, dirigenti, di tutto lo staff tecnico, dalla prima squadra al Settore Giovanile, di tutti gli atleti di ogni età e squadra, si stringono con affetto alla famiglia Kolaveri per la scomparsa la notte scorsa di Manuel . Ai suoi familiari va il più caloroso abbraccio da parte di tutta la grande famiglia del ASD Castel San Giorgio, che spera di far sentire tutta la sua vicinanza e il suo dispiacere in un momento di così profondo dolore”.