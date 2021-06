0 Facebook Bollettino Covid in Italia, calano ancora i contagi: 1.273 nuovi casi nelle ultime 24 ore News 7 Giugno 2021 17:32 Di redazione 1'

Sono 1.273 i nuovi contagi da Covid-19, mille in meno rispetto a ieri, con un consistente calo dei tamponi come di consuetudine nei giorni festivi (84mila, -65mila). Sono i dati del bollettino odierno del ministero della Salute che registra anche 65 decessi (+14) e un tasso di positivita’ stabile all’1,5%.

Bollettino Covid-19 in Italia

In Campania sono stati rilevati 177 casi, nel Lazio 170 e in Toscana 160. Continuano le dimissioni dagli ospedali dove sono ancora ricoverati 759 pazienti in terapia intensiva (-15) e 4.910 nei reparti ordinari(-53).

Gli attualmente positivi sono 188.453 (-3.819) di cui 182mila in isolamento domiciliare, mentre i pazienti guariti o dimessi sono 5.024 per un totale che si avvicina ai 4 milioni.