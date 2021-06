0 Facebook E’ morto Michele Merlo, Mike Bird non ce l’ha fatta: ricoverato per emorragia celebrale causata da leucemia News 7 Giugno 2021 09:58 Di redazione 2'

Michele Merlo non ce l’ha fatta, l’ex concorrente di Amici e di X Factor è deceduto nella serata di domenica nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale Maggiore di Bologna. Mike Bird aveva di 28 anni.

Com’è morto Michele Merlo

Erano state ore di attesa e speranza quelle che hanno proceduto il suo ricovero nella notte tra giovedì e venerdì. Michele era stato colpito da una emorragia celebrale provocata da una grave forma di leucemia fulminante. E come un fulmine a ciel sereno il ragazzo è spiato. La famiglia aveva subito reso note le condizioni del ragazzo, spiegando che il ricovero non aveva alcun collegamento con il vaccino.

I familiari hanno anche denunciato il fatto che all’inizio il giovane fosse stato rimandato a casa. “Michele – si sottolinea in una nota – si sentiva male da giorni e Mercoledì si era recato presso il pronto soccorso di un altro ospedale del bolognese che, probabilmente, scambiando i sintomi descritti, per una diversa banale forma virale, lo aveva rispedito a casa. Anche durante l’intervento richiesto al pronto soccorso, nella serata di giovedì, pare che lì per lì, non fosse subito chiara la gravità della situazione”.

L’ultimo post di Michele Merlo

La notizia della morte di Michele Merlo ha sconvolto il mondo dello spettacolo e i tanti fan del giovane cantante. In molti avevano scritto messaggi di sostegno per il ragazzo, Mike Bird purtroppo non ce l’ha fatta. Nel suo ultimo post su Instagram aveva scritto: “Vorrei un tramonto ma mi esplode la gola e la testa dal male. Rimedi?”.