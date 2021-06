0 Facebook Rita De Crescenzo ‘ci ricasca’, dopo il video a Mergellina: festa abusiva con balli e assembramenti Cronaca 6 Giugno 2021 10:26 Di redazione 2'

Dopo lo show regalatoci tra largo Sermoneta e la Riviera Di Chiaia, Rita De Crescenzo ritorna a cantare e ballare in strada. Questa volta è accaduto al Rione Traiano e a segnalarlo è Francesco Emilio Borrelli. Il consigliere ha pubblicato un video in cui si vede la tiktoker ballare e cantare la sua canzone in quella che sembra essere una festa in strada.

Un’altra festa di Rita De Crescenzo in strada

In tanti, ‘rigorosamente’ senza mascherina, hanno accerchiato la signora Rita che si esibiva in uno dei suoi classici show. Così, dopo che qualche giorno fa si era aperta un’accesa polemica sul comportamento di questa signora, che ha agito come se la città quasi le appartenesse, nel giro di poche ore arriva l’ennesima riprova di un comportamento completamente fuori le regole. I motivi sono molteplici, in primis gli show in strada dovrebbero essere autorizzati, in più c’è la questione pandemica che proibisce spettacoli dal vivo se non con il dovuto distanziamento e i sistemi di protezione individuale.

A giudicare dal video condiviso da Francesco Emilio Borrelli durante lo show della signora Rita non sembra fossero rispettate le varie normative anti-Covid. Il consigliere ha spiegato di aver fatto un nuovo esposto alle forze dell’ordine affinché si facciano tutte le verifiche del caso.

