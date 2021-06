0 Facebook Lite degenera a Ibiza, 28enne napoletano ferito: è grave Antonio Amore. Si costituisce Guadagno Cronaca 6 Giugno 2021 10:59 Di redazione 1'

+++AGGIORNAMENTO+++

Si e’ costituito poco fa alla Guardia Civil l’autore Michele Guadagno.

E’ un ragazzo di Napoli, il 28enne ferito a colpi d’arma da fuoco a Ibiza durante una festa. Si chiama Antonio Amore e vive alle Baleari, il ragazzo è stato raggiunto da sei colpi di pistola, di cui tre alla testa. Dopo un intervento di sei ore, versa ancora in gravi condizioni. Ferito anche un altro giovane ma in maniera lieve.

Chi è il napoletano ferito a Ibiza

A fare fuoco, secondo quanto riportato da Il Mattino, sarebbe stato un altro napoletano, Michele Guadagno, 33 anni. Quest’ultimo si è dato alla fuga subito dopo la sparatoria e le ricerche sono tutt’ora in corso. Secondo una prima ricostruzione una lite per motivi di gelosia sarebbe esplosa durante una festa in una lussuosa villa organizzata da Antonio Amore.

Uno sguardo di troppo e una parola che non è piaciuta nei confronti di una ragazza che era in compagnia di uno dei due protagonisti e la situazione è degenerata in poco tempo. Guadagno avrebbe estratto la pistola e avrebbe iniziato a sparare, colpendo più volte Amore.