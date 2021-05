0 Facebook Anna Corona indagata per il sequestro di Denise Pipitone: parla l’avvocato Cronaca 23 Maggio 2021 13:20 Di redazione 2'

Anna Corona indagata per il sequestro di Denise Pipitone? Parla l’avvocato della donna:”Ho appreso la notizia della presunta iscrizione nel registro degli indagati della mia assistita dalle televisioni. A noi non risulta. Chiederemo ufficialmente alla Procura di Marsala se effettivamente sono state riaperte le indagini”. A tornare sul caso della scomparsa della bambina di Mazara del Vallo e in particolare sulla notizia diffusa dai media della novità nelle indagini con l’iscrizione nel registro degli indagati di Anna Corona e Giuseppe Della Chiave è uno degli avvocati della donna, già in passato coinvolta nell’inchiesta sulla scomparsa della bambina.

L’avvocato Gioacchino Sbacchi, che insieme all’avvocato Fabrizio Torre difende Anna Corona, ha rilasciato queste dichiarazioni all’Ansa commentando l’indiscrezione secondo cui l’ex moglie del padre biologico di Denise sarebbe indagata insieme a un’altra persona. “Trovo singolare che ci si muova solo perché le televisioni fanno baccano o perché le popolane della rivoluzione francese invocano la testa di qualcuno”, ha aggiunto l’avvocato Sbacchi facendo riferimento alle ultime notizie sul caso di Denise Pipitone.

Anche l’avvocato di Piera Maggio, Giacomo Frazzitta, che nei giorni scorsi ha parlato di una lettera anonima arriva nel suo studio con importanti rivelazioni sul caso di Denise, ha detto di aver appreso dalla televisione la notizia dei nuovi indagati. “L’unica svolta che ci attendiamo è il ritrovamento di Denise Pipitone, tutto il resto sono aspetti procedurali su cui non entriamo nel merito”, le parole di Frazzitta dopo la rivelazione di “Quarto Grado”. “Abbiamo appreso la notizia dalla tv. Mi dispiace che possano esserci simili violazioni del segreto istruttorio non solo per noi, ma anche per gli stessi indagati… sempre che sia vero”, ha aggiunto l’avvocato parlando di una fuga di notizie che lo lascia “basito”.