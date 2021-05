0 Facebook “Non è che per sbaglio l’hai ammazzata”, la domanda alla sorella di Denise Pipitone Spettacolo 20 Maggio 2021 13:40 Di redazione 2'

“Non è che per sbaglio l’hai ammazzata”, è questa la frase pronunciata da un giovane a Jessica Pulizzi, sorellastra di Denise Pipitone. Durante l’ultima puntata di Chi l’ha Visto è stata mandata in onda una vecchia intercettazione telefonica della ragazza con un amico.

La conversazione di Jessica Pulizzi con Anna Corona

Sono stati poi trasmessi stralci di un dialogo, venuto fuori da un’intercettazione ambientale, tra Jessica Pulizzi e la madre Anna Corona, in cui la figlia le spiegherebbe della conversazione avuta con il giovane. Si sente Jessica dire: “E poi la frase che hai detto, io vi ammazzo a tutti. O (…) non è propria, eh… ‘Io vi ammazzo tutti’. Ma non è che tu per sbagliare a quella l’hai ammazzata. Questo… che parlavamo delle…delle galline”.

Anna Corona allora risponde: “E nella telefonata queste galline si sentono”. La figlia spiega: “Certo che si sentono”. Poi la madre le domanda: “E dov’è questo posto delle galline?”. Jessica le dice: “In campagna da Salvatore”. Anna: “Salvatore chi”. Jessica: “L’amico nostro”. All’epoca del processo Jessica Pulizzi, quando venne fuori l’intercettazione della conversazione con l’amico, spiegò che stavano parlando di galline, come poi ha detto in una conversazione successiva con la madre.

L’intercettazione trasmessa da Chi l’ha Visto