0 Facebook Denise Pipitone, parla l’ex procuratore: “Presa da Jessica Pulizzi e consegnata ai Rom” Cronaca 20 Maggio 2021 10:14 Di redazione 2'

‘Chi l’ha Visto?’ torna ancora sul caso Denise Pipitone. e dà voce all’ ex procuratore di Mazara del Vallo, Alberto Di Pisa. “Una vicenda nata in ambito familiare. Quelle due donne sono terribile”, è stata la risposta dell’uomo, che punta il dito contro la sorellastra di Denise, Jessica Pulizzi e la mamma di quest’ultima, Anna corona.

Denise Pipitone, parla l’ex procuratore: “Presa da Jessica Pulizzi e consegnata ai Rom”

“L’ipotesi più probabile è che tutto sia nato in un ambito familiare. Jessica Pulizzi potrebbe aver preso la bambina per poi consegnarla ad altre persone che al momento non conosciamo che a loro volta l’hanno consegnata a dei rom che in quel periodo avevano un accampamento proprio a Mazara del Vallo e sono partiti poco dopo. La tesi trova riscontro del video della guardia giurata: per me la bambina è al 90% Denise e ritengo sia ancora viva. Mamma e figlia (Anna Corona e Jessica Pulizzi, ndr) sono terribili. Sono due donne capaci di tutto, secondo me”.

Alberto Di Pisa, ha testimoniato come si sia cercato di seminare zizzania nei confronti di Frazzitta e Maggio: qualcuno riportò al procuratore che il legale fosse stipendiato dalla trasmissione e che la mamma di Denise “non fosse una donna specchiata”.

Dubbi sulla famiglia Corona

Sulla famiglia Corona si sono addensate tante ombre in questi anni. Ulteriori sospetti emergono sulla figura di Claudio Corona, fratello di Anna, arrestato per traffico di droga nel 2012.

Durante la puntata è stata mandata in onda anche l’intervista testimone, che è voluto rimanere anonimo che ha frequentato Claudio Corona, fratello di Anna Corona: “Al tempo della scomparsa della bambina dicevano che non si parlavano. Eppure per alcuni si sentivano di nascosto e che le presunte litigate sono state un depistaggio per le indagini”.

L’uomo ha confermato che il fratello di Anna Corona avrebbe goduto anche di coperture che gli hanno impedito di essere indagato in fatti di cronaca avvenuti a Mazara.