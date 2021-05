0 Facebook Caso Denise, l’autore della lettera anonima: “Sono 17 anni che so e non ho parlato, sono sicurissimo di cosa ho visto” Cronaca 18 Maggio 2021 16:07 Di redazione 2'

Ancora una svolta nel caso di Denise Pipitone, dopo che il legale di Piera Maggio aveva comunicato di aver ricevuto una lettera anonima nel suo studio, la stessa persona pare abbia scritto al programma Chi l’ha Visto.

Frazzitta, parlando della missiva, aveva detto che all’interno dello scritto c’erano: “elementi nuovi che abbiamo in parte riscontrato”. Sulla pagina Facebook del programma Chi l’ha Visto è comparso un video integrale del legale di Piera Maggio, che invita nuovamente questa persona a farsi avanti, a non aver paura e a dire tutto quello che sa.

La lettera anonima arriva anche a Chi l’ha Visto

“Sono 17 anni che so, non ho parlato prima per paura”, questa una parte del contenuto della lettera. Nella stessa questa persona dice di essere: “Sicurissimo al cento per cento di quello che ho visto”. “Ti attendiamo, nella massima riservatezza, abbiamo bisogno di fare un passo avanti, vieni fuori in qualche modo, ma aiutaci ancora”, questo è l’appello dell’avvocato Frazzitta.

La stessa Piera Maggio, la settimana scorsa, aveva rivolto un invito all’autore della lettera anonima, dicendo che questo è il momento di parlare. “Fatelo per Denise che non può difendersi, chi sa parli”. Attesi, dunque, nuovi risvolti sulla persona che ha scritto questa missiva.

Le rivelazioni dell’ex pm Maria Angioni

L’ex pm Maria Angioni, intanto, in diverse interviste è tornata a parlare delle indagini svolte all’epoca della sparizione di Denise e sul rapimento ha detto: “Sono intervenuti due gruppi di persone“. Poi ha continuato ricordando l’epoca delle indagini: “La notizia che non è giunta a noi – ha spiegato – è giunta ad altri. Mazara Del Vallo è piena di sentinelle, persone con la schiena attaccata al muro che sembra che non facciano niente ma guardano, tengono sotto controllo il territorio. Se persone accecate dalla rabbia hanno preso la bambina per farle del male, le sentinelle hanno avvisato e chi comandava ha imposto la protezione e l’allontanamento della bambina

Il video appello di Giacomo Frazzitta