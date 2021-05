0 Facebook Denise Pipitone, la svolta a ‘Storie Italiane’ che inguaia i Pulizzi: “Sono state manomesse” Cronaca 18 Maggio 2021 13:33 Di redazione 1'

È ancora in televisione che il caso relativo a Denise Pipitone potrebbe avere una svolta decisiva. Questa volta siamo negli studi di ‘Storie Italiane’, trasmissione Rai condotta da Eleonora Daniele. Protagonista, suo malgrado, la famiglia Polizzi.

Al centro della questio la cimice utilizzata per intercettare Giuseppe D’Assaro ex marito della sorella di Piero Pulizzi, il papà di Denise. L’uomo, collaboratore di giustizia, fu utilizzato come talpa per carpire informazioni interne alla famiglia.

Peccato che quando iniziò a parlare con la moglie e la madre, la cimice non funzionò. C’è il sospetto che il dispositivo potesse essere stato manomesso di proposito. La pm Angione ha spiegato, come riporta Leggo, che nella vicenda sono coinvolte due famiglie, non solo la famiglia Corona, quindi, ma presumibilmente anche la Polizzi