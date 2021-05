0 Facebook Paura a Napoli, colpi di pistola tra folla in piano centro Cronaca 20 Maggio 2021 09:08 Di redazione 1'

Momenti di paura a Napoli per una sparatoria avvenuta tra la folla e in pieno centro cittadino. Il raid è avvenuto in piazza Salerno, nei pressi del Centro Direzionale.

Paura a Napoli, colpi di pistola tra folla in piano centro

Secondo i primi dati raccolti dagli agenti di Polizia, sarebbero 3 le persone rimaste ferite e poi fuggite via subito dopo aver esploso i colpi. La dinamica di quanto accaduto è ancora da chiarire, potrebbe essersi trattato di un tentativo di rapina oppure di evento legato a fatti di criminalità organizzata.

Gli agenti hanno effettuato i rilievi del caso e visionato alcune immagini delle telecamere di videosorveglianza per ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto.